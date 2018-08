Tandenpoetsen met 'gin' 11 augustus 2018

Zaten jeneverbessen tot nu toe enkel in jenever en gin, dan kan je er voortaan ook je tanden mee poetsen. Onder de noemer 'Nature Elements' stopte Signal extra natuurlijke ingrediënten in drie nieuwe tandpasta's. Naast jeneverbessen moet ook kruidnagel in dezelfde pasta helpen tegen gevoelige tanden, terwijl de andere pasta dankzij de aanwezige tijm en salie het tandvlees moeten versterken. De derde in de rij - mét kokosnootextract - zal niet alleen voor wittere tanden zorgen, maar ook extra gesmaakt worden door liefhebbers van kokosdessertjes. Want de kokossmaak is hier wel heel nadrukkelijk aanwezig. Adviesprijs per tube Signal Nature Elements-tandpasta van 75 ml: 2,24 euro. (StV)

