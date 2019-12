Exclusief voor abonnees Tanden poetsen geeft minder kans op hartfalen 14 december 2019

Je tanden regelmatig poetsen kan helpen in de strijd tegen hartfalen en voorkamerfibrillatie. Dat bevestigt een grootschalig onderzoek bij 161.268 Koreanen. Ze werden een eerste keer medisch onderzocht in 2003 of 2004 en opnieuw tien jaar later. De personen die drie of meer keer per dag hun tanden poetsten, bleken tien procent minder kans te hebben om voorkamerfibrillatie te ontwikkelen en zelfs twaalf procent minder kans te hebben op hartfalen.

