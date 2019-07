Exclusief voor abonnees Tandemroute en barbecue voor Buffalo's 13 juli 2019

AA Gent trainde gisterochtend achter gesloten deuren in Wageningen, maar na de middag was er tijd voor een ontspannende teambuilding. De spelers legden in de regen een tandemroute met allerlei opdrachten af. De laatste avond in Wageningen werd afgesloten met een barbecue. Op de terugweg naar België staat vanavond (18u) in Heist-op-den-Berg een oefenwedstrijd tegen STVV op het programma. (RN)

