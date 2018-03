tandartsen kiezen tarieven zelf 19 maart 2018

00u00 0

Het aantal niet-geconventioneerde tandartsen in België dat zelf zijn tarieven bepaalt, is de jongste jaren gestegen tot 40 procent. In Vlaanderen gaat het zelfs om een stijging tot 45%, blijkt uit cijfers die opgevraagd werden bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Dat leidt volgens oppositiepartij Groen tot meer supplementen en minder betaalbare tandartsen. Kamerlid Anne Dedry stelt de invoering voor van een offerte voor behandelingen die meer dan 200 euro kosten. Financieel kwetsbare mensen zouden niet langer hun factuur moeten voorschieten.