Tandarts randt zeker drie verdoofde patiëntes aan 10 maart 2018

Een 48-jarige tandarts uit Ganshoren riskeert 4 jaar cel voor de aanranding van minstens drie patiëntes. De bal ging aan het rollen nadat een 19-jarige vrouw een klacht had ingediend. De tandarts zou haar een zwaar verdovend middel toegediend hebben en haar daarna betast hebben. Ze vroeg hem om te stoppen, maar hij bleef verder doen, totdat er iemand aanbelde. Hij zou ook twee andere patiëntes verdoofd en aangerand hebben. De beklaagde ontkent alles, maar zijn verleden spreekt niet in zijn voordeel. In 2007 kwam hij al eens in opspraak in Namen. Die zaak werd toen geseponeerd, waarna hij naar Ganshoren verhuisde. Vonnis op 9 april. (WHW)