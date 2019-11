Exclusief voor abonnees Tänak wordt ploegmaat van Neuville 02 november 2019

Thierry Neuville ziet straks een concurrent ploegmaat worden. De Estse wereldkampioen rally Ott Tänak gaat de komende twee seizoenen de kleuren van Hyundai Motorsport verdedigen. Tänak is uiteraard gelukkig met de deal: "Ik ben erg blij met de overeenkomst voor 2020, mijn verwachtingen komen overeen met de visie van het team. Ik heb prachtige gevechten met hen geleverd de voorbije jaren en ik heb veel respect voor hen. Ze zijn een competitief team met een goede wagen en ik kijk uit naar de komende seizoenen." Team Director Andrea Adamo heeft het over "een uitzonderlijk talent, dat zal maken dat we de komende jaren voor de titel kunnen blijven vechten. Hij is een echte troef voor Hyundai Motorsport." Hoogstwaarschijnlijk verschuift Sébastien Ogier nu naar Toyota, wat echter de toekomst van Citroën in WRC in gevaar zou kunnen brengen. (JCA)

