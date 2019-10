Exclusief voor abonnees Tänak op weg naar WK-rallytitel 07 oktober 2019

In Wales heeft Ott Tänak niet enkel de rally gewonnen, maar de Toyota-rijder heeft ook nog eens de vijf punten van de Power Stage op zijn naam geschreven. Met 28 punten meer dan Sébastien Ogier en 41 meer dan Thierry Neuville kan enkel nog heel veel pech de Est van zijn eerste wereldtitel houden. Eind oktober is Tänak bij winst in Spanje zeker van de titel.

