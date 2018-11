Tänak beste weg in shakedown 15 november 2018

In de shakedown van de rally van Australië waren het niet Sebastien Ogier of Thierry Neuville die de toon aangaven. In de eerste van vijf passages was het Ott Tänak die de snelste tijd neerzette, voor Jari-Matti Latvala (Toyota) en Craig Breen (Citroën). Ogier moest het stellen met de zesde plaats, Neuville met de achtste. (JCA)