Tänak baalt maar pakt wel WK-leiding, Neuville zesde 17 juni 2019

Net als op Corsica werd ook op Sardinië in de laatste meters van de wedstrijd beslist over winst en verlies. Uiteindelijk won niet de dominante Ott Tänak in zijn Toyota, maar wel Dani Sordo voor Hyundai. Tänak kende problemen met de stuurbekrachtiging in de allerlaatste proef en verloor een zekere zege. Thierry Neuville werd zesde, net achter Tänak, en blijft mee in de running van het WK, dat nu aangevoerd wordt door de ongelukkige Est.

