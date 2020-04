Exclusief voor abonnees Talentvolle hulpkok sterft bij aanrijding 29 april 2020

In Stekene is maandagavond een 19-jarige jongen omgekomen bij een tragisch verkeersongeval. Ruben Valaert was met zijn skateboard op weg naar huis toen hij werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige stak hij te voet de rijbaan over met z'n skateboard in de hand. Het rijbewijs van de 41-jarige chauffeur werd ingetrokken voor 15 dagen. Het ongeval gebeurde op een boogscheut van de ouderlijke woning van de jongeman. Hij was die avond nog even op bezoek geweest bij zijn grootouders.

