Talent van hier vervolledigt affiche Werchter Boutique

05 maart 2020

Op zaterdag 20 juni verzamelen heel wat festivalfans zich voor Werchter Boutique. Nadat eerder al de headliners werden aangekondigd, is de affiche nu vervolledigd met talent van eigen bodem. Zo zullen Zwangere Guy (foto boven), Bazart (onder), Loïc Nottet (met witte jas) en Brihang te zien zijn in Werchter. Daarmee vervoegen ze de internationale headliners Taylor Swift, Ellie Goulding en 5 Seconds of Summer.

