Takidine: 4 jaar Anderlecht

Anderlecht heeft de komst van Ilias Takidine (19, Genk) geofficialiseerd. De aanvaller kreeg een contract voor vier jaar. Een meningsverschil ligt mee aan de basis van het vertrek van Takidine in Genk, zo valt in Limburg te horen. De speler weigerde op aangeven van de Genkse medische staf een heupoperatie. Anderlecht onderwierp Takidine aan een grondige check-up en vond niks onoverkomelijks, de club zal het heupprobleem van dichtbij opvolgen. Nog bij RSCA is er een akkoord met Waasland-Beveren over de opleidingsvergoeding van Rik Vercauteren (18). De keeper tekent eerstdaags tot 2022. Zulj en Vlap zijn terug in België en trainen op Neerpede. (KDZ/PJC)