Takeaway.com gaat tijdens EK 2020 maaltijden bezorgen in de stadions tijdens de matchen

12 november 2019

06u00 0 De Krant Concurrentie voor de traditionele hotdog- en braadworstenverkopers. Takeaway.com wordt één van de hoofdsponsors van Euro 2020 en de bezorgdienst wil volgende zomer tijdens het EK voetbal ook maaltijden gaan bezorgen in de stadions.

Takeaway.com is behalve in ons land nog in 10 andere Europese landen actief. Daarmee is de Nederlandse online bezorgdienst de grootste op het continent. "Als 'official partner' van Euro 2020 kunnen we ons bereik aanzienlijk vergroten en Takeaway.com internationaal nog beter op de kaart zetten", zegt CEO Jitse Groen.

"Dit partnership biedt sportliefhebbers in heel Europa de kans snel en eenvoudig een maaltijd te bestellen terwijl ze van een spannende wedstrijd genieten", aldus de UEFA. En niet alleen voetballiefhebbers die thuis voor de tv zitten. Het contract tussen beide partijen voorziet wel degelijk de mogelijkheid dat maaltijden bezorgd worden ín de stadions waar de 51 EK-wedstrijden gespeeld worden. Wie dus tijdens de pauze geen zin heeft in een hotdog, kan tijdens de eerste helft op zijn smartphone een hap naar keuze bestellen? "Dat is inderdaad de bedoeling", klinkt het bij Takeaway.com. "Maar de praktische uitwerking moet nog gebeuren.”