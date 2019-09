Exclusief voor abonnees Tafelschuimster weigert gratis koffie van procureur 05 september 2019

Voor de tweede dag op rij is tafelschuimster Nadine W. (49) voor de Brugse rechtbank verschenen. Hoewel dat volgens de wet in principe niet mogelijk is, drong haar advocaat aan op een internering. Volgens procureur Frank Demeester wist de vrouw maar al te goed waar ze mee bezig was. "Ik bood je bij mij op kantoor een gratis koffie aan, maar je weigerde", haalde hij uit. "We hebben anderhalf uur gepraat en ik heb mevrouw gewaarschuwd dat ze naar de cel zou gaan als ze zo verder deed. Het is uiteindelijk waarheid geworden", zei Demeester nog. Ook vandaag en morgen moet Nadine W. nog voor de rechter verschijnen. Ze verzamelde intussen al meer dan 7 jaar cel. (SDVO)

