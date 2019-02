Tafelschuimster niet in rechtbank, wel op restaurant 16 februari 2019

Je moet het maar durven. Nadine W. (48), die al in 28 horecazaken aan de kust ging eten zonder te betalen, sloeg donderdag opnieuw toe terwijl ze voor die feiten terecht moest staan. Ze had het zo druk met tafelschuimen dat ze geen tijd vond om naar de rechtbank te komen. De vrouw riskeert 21 maanden cel. "We hadden haar niet meteen herkend", zegt haar recentste slachtoffer Ignace Coulleit van tearoom Pergola. De politie kwam al talloze keren tussenbeide. Enkele weken geleden besloot het parket haar in snelrecht te dagvaarden. "Deze vrouw lacht justitie en politie in hun gezicht uit. Ze heeft geen gekende verblijfplaats en eigent zich het recht toe om overal gratis te eten en te drinken", sprak de procureur streng. Ze werd voor de tweede keer in snelrecht gedagvaard. (MMB)

