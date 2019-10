Exclusief voor abonnees Tafelschuimster krijgt twee extra maanden cel 02 oktober 2019

De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft in de Brugse rechtbank opnieuw 2 maanden cel gekregen voor 8 feiten van afzetterij in onder meer Torhout, Kortrijk, Knokke en Gent. Net als in al haar voorgaande zaken smulde ze naar hartenlust, zonder achteraf de rekening te betalen. Om grote bedragen ging het nooit. Meestal bestelde W. een croque monsieur of portie kaaskroketten, vergezeld van één of enkele koffietjes. In één van de drie dossiers waarvoor W. gisteren veroordeeld werd, betaalde ze bijvoorbeeld een rekening van 9,20 euro niet voor een espresso en cappuccino. Waar de rechters W. voor de zomer nog steevast de maximumstraf van 6 maanden oplegden, beperkte de rechtbank het nu tot 2 maanden. De verdediging gaat wellicht in beroep. (SDVO)

