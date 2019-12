Exclusief voor abonnees Tafelschuimster is ontoerekeningsvatbaar 21 december 2019

De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) is volgens een gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar. De verdediging vraagt dat ze vrijgesproken wordt voor twee feiten van afzetterij in Knokke-Heist. "Ze is niet verantwoordelijk voor haar daden", zegt advocaat Peter Gonnissen. "Volgens de deskundige is haar realiteitsbesef verstoord. Ze lijdt aan een chronische psychologische stoornis." Aangezien W. geen geweld gebruikte, kan ze niet geïnterneerd worden. 'De schrik van de kusthoreca' heeft nog celstraffen openstaan tot 10 januari 2026. "We hebben dat juridisch onderzocht en volgens ons kunnen we nog verzet of beroep aantekenen", zegt haar advocaat. (SDVO)

