Tafelschuimster eindelijk zelf voor rechter Na 26 veroordelingen 01 augustus 2019

Na 26 veroordelingen bij verstek is gisteren de beruchte tafelschuimster Nadine Willems (49) uit Bredene voor het eerst in levenden lijve voor een rechter verschenen. Die gaf haar nog eens negen maanden effectief, bovenop de 61 maanden die ze in het verleden al bijeenspaarde. Willems, bijgenaamd 'de schrik van de horeca' omdat ze in de voorbije jaren al meer dan 120 keren op restaurant ging zonder te betalen, stond terecht omdat ze enkele maanden geleden ook al vijf keer in Kortrijk toesloeg én er een winkeldiefstal pleegde. De rechter hekelde haar asociale gedrag en het feit dat ze maar blijft doorgaan, ondanks alle veroordelingen. "Ik kan niet anders", murmelde de vrouw. "Geld heb ik niet, en met de boetes die ik krijg van de rechtbank, zal dat er niet op verbeteren." (VHS)

