Tafelschuimers vluchten met gierende banden 31 juli 2018

Zogezegd een sigaretje gaan roken, maar eigenlijk de vluchtauto gaan halen voor je man om de restaurantrekening niet te hoeven betalen? Dat is precies het plan dat een vrouw zondagavond in Koksijde ten uitvoer bracht. De man en vrouw hadden een aperitief gedronken, aten nog een suggestiemenu en bestelden er een suggestiewijntje bij. Toen de rekening van 130 euro moest betaald worden, ging de vrouw naar buiten. Ze stapte in de auto op de parking en parkeerde aan de overkant van de straat. De vrouw begon daarop wild te claxonneren. Haar man spurtte de straat over en stapte in de klaarstaande auto. Die vertrok met gierende banden. Alle moeite van het koppel lijkt niks uit te halen, want zowel in de zaak als buiten werden zij en hun auto gefilmd. De rekening alsnog overhandigen wordt zo een koud kunstje. (JHM)

