Taekwondo 05 maart 2020

99%, zo schat Laurence Rase, TD Topsport bij Taekwondo Vlaanderen, de kans in dat het Europese kwalificatietoernooi (OKT) voor Tokio 2020 morgen wordt geannuleerd. Raheleh Asemani, Indra Craen en Nicholas Corten zijn de drie Belgen die tussen 17 en 19 april in Milaan op zoek zouden gaan naar hun olympisch ticket. Alleen Jaouad Achab is al zeker van de Spelen. (VH)