Tadic in voetsporen Messi 10 op 10 07 maart 2019

De Franse sportkrant 'L'Equipe' bekroonde de prachtprestatie van Ajax-speler Dusan Tadic (30) tegen Real Madrid met een 10 op 10. "Hij was al goed in de heenmatch, maar nu speelde hij volmaakt. Dit zal hem zeer veel roem opleveren. Twee assists, een subliem derde doelpunt en dan ook nog enkele hoogstandjes", luidde de lofzang. De Serviër is de negende speler die van 'L'Équipe' een perfect rapport ontvangt. Lionel Messi (2010 en 2012) is de enige die tweemaal een maximale score kreeg. Franck Sauzée (1988), Bruno Martini (1988), Oleg Salenko (1994), Lars Windfeld (1997), Robert Lewandowski (2013), Carlos Eduardo (2014) en Neymar (2018) zijn de anderen in het illustere rijtje. (GVS)