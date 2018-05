Tactisch onderonsje 30 mei 2018

00u00 0

Opvallend beeld voor de aanvang van de eerste échte groepstraining voor het WK: bondscoach Martínez nam aanvaller Dries Mertens even bij zich. Waarover de twee het exact hadden, was niet duidelijk. Maar aan de armgebaren van de coach te zien ging het duidelijk over looplijnen en positiespel. Mertens liet de woorden van Martínez eerst inzinken, om vervolgens mee in dialoog te gaan. Afwachten of zaterdag tijdens de oefenmatch tegen Portugal al duidelijk zal worden welke boodschap de bondscoach had voor de Leuvenaar. (NVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN