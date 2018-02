Tacklekoning in de Premier League Doelpunt van het jaar Wilfred Ndidi 03 februari 2018

Wilfred Ndidi (21) verhuisde begin 2017 naar Leicester City in ruil voor bijna 18 miljoen euro. Is basisspeler en sterkhouder bij de Foxes en wordt intussen vergeleken met N'Golo Kanté, de huidige middenvelder van Chelsea die uitblonk in het kampioenenjaar van Leicester. De 21-jarige Nigeriaan behoort volgens analisten tot de beste middenvelders in de Premier League. Met 102 gewonnen tackles - het beste rapport in de Engelse competitie - onderstreept hij die gedachte ook. Kan straks een transfer naar een topclub maken als hij zijn niveau aanhoudt. En dan ontvangt Racing Genk bovenop het recordbedrag dat het vorige winter ving ook nog eens een stevige bonus. (TTV)

