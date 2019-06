Exclusief voor abonnees Tachtiger verdrinkt in Gete bij onkruid wieden 17 juni 2019

In Tienen is gisteravond een tachtiger omgekomen nadat hij in de Gete was gevallen. De man was onkruid aan het wieden op de dijk, vlak bij zijn woonplaats. "Hij schoof uit en belandde in het water", aldus de brandweer. Reanimatiepogingen konden niet meer baten. Het Leuvense parket stelt een onderzoek in, maar volgens de brandweer is er geen enkele indicatie van kwaad opzet. (VDT)