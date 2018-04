Tachtiger overrijdt man na verkeersruzie: twee jaar met uitstel 13 april 2018

Een 84-jarige man uit Maaseik is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel, en een boete van 1.600 euro omdat hij vorig jaar opzettelijk een dertiger aanreed. Dat deed hij uitgerekend op 7 april, zijn verjaardag. Het slachtoffer, de 31-jarige W.K., moest die zondag met zijn rode Mini Cooper uitwijken voor de Opel Astra van de tachtiger, die plots de baan opreed. Hij reed de Opel voorbij, stapte uit en maakte enkele gebaren. Daarop reed de tachtiger de man omver. "Hij gaf bewust gas en schepte mij op. Daarna remde hij bruusk, waarna ik van de motorkap viel. Ik kroop op mijn buik naar de kant van de weg, toen ik voelde hoe hij over mij reed. Ik schreeuwde van de pijn", getuigde het slachtoffer. De dertiger liep een blijvende invaliditeit op en is sinds de aanrijding volledig arbeidsongeschikt. De 84-jarige aanrijder kreeg ook een rijverbod van twee maanden en moet medische en psychische proeven afleggen als hij zijn rijbewijs daarna nog terug wil. Zijn Opel Astra werd verbeurdverklaard. (VCT)

