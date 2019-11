Exclusief voor abonnees Tachtiger breekt schuur af en sterft onder puin 16 november 2019

In een bos in Hamont-Achel is het lichaam van een 84-jarige man gevonden onder de restanten van schuurtje. Het slachtoffer, eigenaar van het stalletje, was ernaartoe getrokken om het af te breken. Daarbij liep het echter mis. Het dak stortte in en de tachtiger kwam onder het puin terecht. Hij bezweek aan zijn verwondingen. Familieleden troffen hem aan, nadat ze op zoek gegaan waren omdat de man niet thuisgekomen was voor het avondeten.