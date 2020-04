Exclusief voor abonnees Tablets voor ziekenhuis 17 april 2020

Tom Boonen toonde zich gisteren van zijn beste kant. Hij kocht zelf tablets en schonk die aan het Heilig-Hartziekenhuis in Mol, voor patiënten die langdurig in corona-quarantaine zitten. "Voor het eerst sinds lang werd ik geconfronteerd met mensen buiten mijn eigen, vertrouwde cirkel. Wel, dat was best wel een beetje raar. Niet echt comfortabel. En dat gevoel zal nog heel lang duren."

