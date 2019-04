Exclusief voor abonnees Tabakstop krijgt 9% meer oproepen 05 april 2019

Tabakstop heeft vorig jaar 9% meer oproepen ontvangen dan in 2017. De gratis rookstopdienst van Stichting tegen Kanker kreeg ook 20% meer inschrijvingen voor telefonische coaching en de site ontving 35% meer bezoekers. Wie op werkdagen tussen 15 en 19 uur belt naar het gratis nummer 0800/111.00, komt terecht bij een tabakoloog die luistert en advies geeft over hoe te stoppen. In 2018 werden zij 8.713 keer gebeld. Bijna zes op de tien bellers zijn 46 jaar of ouder en iets minder dan de helft zit in een kwetsbare situatie: ze zijn arbeidsongeschikt, werken niet en/of hebben een werkloosheidsstatuut. Liefst 42% van de bellers rookt meer dan 20 sigaretten per dag.