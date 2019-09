Exclusief voor abonnees Tabaksgigant naar Raad van State tegen neutraal sigarettenpakje 04 september 2019

Vanaf 1 januari volgend jaar moeten alle tabaksproducten - sigaretten, roltabak, vloeipapier, filters... - in ons land verkocht worden in dezelfde 'onaantrekkelijke' groenbruine verpakking, zonder logo's of promotieteksten. Tenzij British American Tobacco (BAT) zijn slag thuishaalt: de tabaksgigant trekt naar de Raad van State om het neutrale pakje tegen te houden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hoopt met de maatregel het aantal rokers verder te doen dalen. BAT, producent van onder meer Lucky Strike en Pall Mall, brengt daartegen in dat geen enkele wetenschappelijke studie heeft uitgewezen dat er een effect is op het sigarettenverbruik. In Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië zou de ingreep alvast geen effect gehad hebben, dixit BAT. "Er is dus geen voordeel voor de volksgezondheid." De Stichting tegen Kanker is er gerust op dat het neutrale sigarettenpakje er toch zal komen.

