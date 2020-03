Exclusief voor abonnees Taaltest voor kleuters krijgt kritiek 06 maart 2020

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft een voorstel klaar om kleuters pas toe te laten tot het eerste leerjaar wanneer ze het Nederlands voldoende beheersen en slagen voor een taaltest. Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van zes naar vijf jaar, en Weyts grijpt die gelegenheid aan om bij het begin van de derde kleuterklas zo'n test af te nemen. Kleuters die het Nederlands onvoldoende beheersen, zouden dan speciale taallessen krijgen of zelfs een jaar lang een taalbad moeten volgen. "Zodat kinderen met maximale kansen en kennis van de onderwijstaal in het lager onderwijs kunnen starten." De onderwijskoepels wijzen het idee met klem af, omdat kinderen dan hun derde kleuterklas moeten overdoen. Het voorstel krijgt kritiek van oppositiepartijen Groen en sp.a, maar ook van coalitiepartners CD&V en Open Vld. Weyts benadrukt dat het voorstel allesbehalve definitief is.

