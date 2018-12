Taalfout inbegrepen Nieuw in de winkel Sint 01 december 2018

Foei Sinterklaas, uw 230 gram aan snoepjes en chocolaatjes mag er in uw plechtige boek wel aantrekkelijk verpakt uitzien, voor die grandioze taalfout op de kaft - 'De (sic) boek van Sinterklaas' - mag u wat ons betreft gerust een nachtje in de zak van Zwarte Piet doorbrengen. Prijs per boek met 230 gram vulling: 3,50 euro bij Carrefour. (StV)

