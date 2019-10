Exclusief voor abonnees T.rex had waarschijnlijk stijve schedel 05 oktober 2019

De vraatzuchtige dino Tyrannosaurex rex had een schedel van twee meter lang en een 'bijtkracht' van om en nabij de zes ton. Hoe kon deze dino prooien verslinden zonder de botten in zijn eigen schedel te kraken? Het is een vraag waarop paleontologen lang het antwoord schuldig moesten blijven.

