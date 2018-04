Syrische president verliest hoogste Franse decoratie 17 april 2018

00u00 0

De Syrische president Bashar al-Assad verliest binnenkort dan toch de decoratie van het Franse Legioen van Eer. Het Elysée schoot pas in actie nadat de Franse krant Le Parisien had opgemerkt dat hij de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding nog altijd droeg. De procedure om de titel af te nemen, is in gang gezet, klinkt het. Assad kreeg de onderscheiding in 2001 van de toenmalige Franse president Jacques Chirac. Hij had kort daarvoor zijn vader opgevolgd en Chirac geloofde dat hij meer zou openstaan voor het democratisch gedachtegoed. Eerder raakten de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, wielrenner Lance Armstrong en modeontwerper John Galliano hun decoratie al kwijt. De beslissing om Assad de onderscheiding te ontnemen, kwam er pas nadat Frankrijk samen met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Syrië bombardeerde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN