Syrische gezinnen opgevangen in parochies

Zeven Syrische gezinnen zijn gisteren met een humanitair visum aangekomen in Brussel. Ze werden overgebracht via de 'humanitaire corridor', een legaal migratiekanaal dat op poten werd gezet door de geloofsgemeenschappen in België. Dat meldt de Gemeenschap van Sant'Egidio, de initiatiefnemer van de corridor. Het gaat om 28 vluchtelingen, zowel moslims als christenen, die werden overgevlogen uit een kamp in de buurt van de Libanese hoofdstad Beiroet. Daar waren ze terechtgekomen nadat ze de oorlog in Syrië waren ontvlucht. Volgens Christine Janssens, woordvoerster van Sant'Egidio, worden de vluchtelingen ondergebracht bij mensen thuis of in daarvoor voorziene woningen. "Er zijn verspreid over het land verschillende woonsten voor hen klaargemaakt door de parochies. De gezinnen zullen dus niet in een opvangcentrum verblijven. Ze trekken bij mensen in of hebben een appartement ter beschikking", aldus Janssens.

