Syriëstrijdster verliest Belgische nationaliteit 26 februari 2020

Siham Oussaidi, een Syriëstrijdster uit Brussel, is veroordeeld tot vijf jaar cel en verliest ook haar Belgische nationaliteit. De vrouw verblijft nog steeds in Syrië en heeft volgens het federaal parket via sociale media laten verstaan dat ze niet van plan is naar België terug te keren. Ze liet dan ook verstek gaan op haar proces.