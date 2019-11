Exclusief voor abonnees Syriëstrijdster die opriep tot aanslag op Rode Duivels-feest zit opnieuw in de cel 25 november 2019

Syriëstrijdster Yousra B.S. (25) uit Ukkel zit opnieuw in de cel, omdat ze opnieuw naar het buitenland zou willen vertrekken. De jonge vrouw zou vorig jaar nog opgeroepen hebben om een aanslag te plegen na het WK-succes van de Rode Duivels. Kort voor de nationale voetbalploeg op de Grote Markt in Brussel hun derde plaats kwam vieren, dook een oproep op om een aanslag te plegen tijdens dat feest. Onderzoek wees uit dat die naar alle waarschijnlijkheid geplaatst werd door Yousra B.S. De jonge vrouw werd dan al in de gaten gehouden door Staatsveiligheid omdat ze in juli 2015 afreisde naar Syrië. Ze ontkende dat ze de oproep had geplaatst, maar werd wel in verdenking gesteld. In maart kwam ze onder elektronisch toezicht te staan. Onlangs werd ze opnieuw opgepakt omdat er aanwijzingen waren dat ze opnieuw van plan was naar het buitenland te vertrekken. (IBO)

