In het voorzittersdebat liet Bart De Wever verstaan dat moet overwogen worden om de Syriëstrijders terug naar hier te halen. Voor Theo Francken is dat totaal uitgesloten en moet het volstaan hun Belgische nationaliteit af te nemen. In 'De zevende dag' kwam De Wever zeggen dat zijn 'ja' en Francken zijn 'nee' eigenlijk hetzelfde bedoelden. Vandaag zegt Jan Jambon dat de nationaliteit afnemen eigenlijk niks uithaalt. De violen van de N-VA zijn duidelijk niet gestemd.

