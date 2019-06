Exclusief voor abonnees Syriëstrijder opgepakt omdat hij opnieuw wil vertrekken 20 juni 2019

Een Antwerpse geradicaliseerde moslim is gisterochtend samen met zijn echtgenote thuis opgepakt omdat ze plannen hadden om af te reizen naar Syrië en Irak. Siraj E.M. (19) en Iza D.H. (23) had volgens het parket via sociale media contacten gelegd met leden van een terroristische organisatie. E.M. was nog minderjarig toen hij in 2016 in een gesloten jeugdinstelling belandde omdat hij lid was van een groepje geradicaliseerde jongeren. Ze probeerden naar Syrië te reizen en planden aanslagen bij het Centraal Station tegen Filip Dewinter (Vlaams Belang).

