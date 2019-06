Exclusief voor abonnees Syriëstrijder krijgt 28 jaar cel en is geen Belg meer 27 juni 2019

Het Antwerpse hof van beroep heeft teruggekeerd Syriëstrijder Hakim E. (27) uit Vilvoorde veroordeeld tot 28 jaar cel voor een moord die hij in Syrië gepleegd heeft. Hij wordt ook 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank én verliest zijn Belgische nationaliteit. Hakim E. was lid van Sharia4Belgium en was in 2012 naar Syrië getrokken, waar hij zich aansloot bij Majlis Shura Al Mujahidin. Die terroristische groepering hield zich onder meer bezig met het gijzelen van 'ongelovigen' en het eisen van losgeld. De twintiger had een gegijzelde sjiiet een kogel door het hoofd gejaagd, omdat zijn familie het losgeld niet kon betalen.