Syriëronselaar Denis gaat alweer op zoek naar publiek 19 januari 2019

Jean-Louis Denis, de ronselaar van Syriëstrijders die vorige maand uit de gevangenis mocht vertrekken, gaat alweer op zoek naar publiek. Hij getuigt zondag op een evenement van de Brusselse moslimvereniging Al-Kawthar over "hoe belangrijk het is om gevangenen en hun families te steunen". Denis maakte dat bekend op zijn nieuwe Facebookpagina - in een bericht dat alleen te lezen is voor vrienden, maar daarvan heeft hij er op die paar weken tijd al weer meer dan duizend vergaard. Drie jaar geleden bedacht de rechtbank van eerste aanleg hem nog met tien jaar cel, maar in beroep werd dat gehalveerd en in december had hij zijn straf uitgezeten. (GVV)

