Exclusief voor abonnees Syriër liet zich ook in koeltrucks naar Engeland smokkelen: "Niemand neemt dat risico zomaar" 25 oktober 2019

"Geen woorden kunnen beschrijven hoe ik me vandaag voel. Ik heb net het nieuws gelezen over de lichamen in een vrachtwagen - en dat brengt herinneringen terug aan de reis die ik zelf heb gemaakt." Zo tweette Ahmad Al-Rashid (foto), een Syriër die zich vier jaar geleden naar Groot-Brittannië liet smokkelen en ook meermaals in gekoelde opleggers reisde. Hij was 55 dagen onderweg - achteraan in trucks, op tankers en in diepvriesopleggers tussen bevroren kippen en vlees. Eén keer werd hij nipt gered toen er al een kind het bewustzijn had verloren, de inzittenden verwoed op de wand van de oplegger begonnen te kloppen en de chauffeur hen eruit liet. "Ik kan voelen wat deze mensen hebben gevoeld", zo schrijft hij. "Ik kan hen horen schreeuwen tot de dood omdat ik daar ook ben geweest. Ik kan voelen hoe ze zich vastklampen aan het leven, maar tevergeefs."

