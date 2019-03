Syriër die visum kreeg onder Francken beticht van zware misdaad 14 maart 2019

Er zijn aanwijzingen dat één van de 1.502 vluchtelingen uit Syrië die ons land binnenkwamen via een humanitair visum van het kabinet-Francken, betrokken was bij een zware misdaad. Dat heeft deze krant uit goede bron vernomen. Het onderzoek bij de asieldiensten loopt nog, maar vermoed wordt dat de man een aanhanger was van het Assad-regime. Hij stond niet op de lijsten van Melikan Kucam, maar op die van een andere tussenpersoon: de Syrische priester Dibo Habbabé. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) heeft gisteren het onderzoek gepresenteerd dat haar administratie voerde over het systeem met humanitaire visa van haar voorganger Theo Francken (N-VA). Daaruit blijkt dat van 107 Syriërs die via Kucam naar België konden reizen, niet geweten is waar ze zich bevinden. (IVDE)

