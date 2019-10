Exclusief voor abonnees Syriëgangers 23 oktober 2019

"De staat is verplicht onderdanen in nood te repatriëren, welke feiten ze ook hebben gepleegd", aldus de advocaten van de 'slachtoffers'. Vreemd dat er enkel gerefereerd wordt naar België, terwijl deze Syriëgangers een dubbele nationaliteit hebben! Dan is het dichtstbijzijnde land, in de regio, toch Marokko? Hebben deze raadslieden ook hen in gebreke gesteld? Een beetje het verhaal van de lusten en de lasten te delen. Indachtig de verkiezingsuitslag van 26 mei, die de politieke partijen "niet hadden zien aankomen", dan is de uitslag van de volgende verkiezingen niet moeilijk te voorspellen met een justitieel apparaat dat wereldvreemd blijft.

Rien Kajuiter, Neeroeteren

