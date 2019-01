Synthetische melk 5 05 januari 2019

Melk is al lang niet meer uitsluitend afkomstig van koeien - denk maar aan amandel- of sojamelk - maar volgens 'Perfect Day Foods' volgt dit jaar de doorbraak van de synthetische melk. Dat Amerikaanse bedrijf ontwikkelde labomelk die perfect naar 'the real thing' uit de koeienuier smaakt. "Met net dezelfde voedingrijke eiwitten caseïne en wei die je nochtans enkel in dierlijke zuivel aantreft", klinkt het. "Daarvoor hebben we microflora (piepkleine organismen, red.) geïnjecteerd met de blauwdruk, zeg maar het DNA, van échte koemelk, waarna een met bier vergelijkbaar gistingsproces de rest doet." Met als grote voordeel bovendien dat deze synthetische melk ook perfect gedronken kan worden door veganisten of lactose-intolerante mensen. Het geloof in de toekomst van synthetische melk én bij uitbreiding alle dierlijke zuivelproducten, zoals yoghurt of kaas, is alvast groot. Want tot nu toe wist deze synthetische melkerij al ruim 23 miljoen euro bij investeerders op te halen.

