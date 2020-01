Exclusief voor abonnees Synthetische gist 04 januari 2020

Na monnikenwerk dat al jaren aansleept, zal een internationaal team van wetenschappers er volgens het vermaarde vakblad Nature in 2020 eindelijk in slagen synthetische gist te produceren. Jawel, datzelfde levende gistorganisme dat de smaak van uw brood, bier of wijn bepaalt, en volledig natuurlijk is, zal dan ook in een laboratorium gemaakt kunnen worden. De wetenschappers uit vijftien wereldwijde laboratoria slaagden erin het DNA in elk van de zestien chromosomen van de gistcel Saccharomyces cerevisiae volledig te vervangen door synthetische versies. Wat niet alleen betekent dat brood, bier of wijn voortaan ook met kunstgist gemaakt kan worden. Door de opgedane expertise van dit project is volgens de wetenschappers meteen de grondslag gelegd om in de toekomst onder meer 'brandstoffen' als bio-ethanol op een synthetische manier te produceren.

