Sympathieke deugniet of niet? 12 Bart De Pauw 00u00 0

"Is deze reportage waar of niet waar?": het filmpje waarmee Bart De Pauw op donderdag 9 november bekendmaakte dat de VRT hem aan de deur had gezet wegens grensoverschrijdend gedrag, had zo in 'Schalkse Ruiters' gekund. De videoboodschap was voor de helft waar. Dat hij ontslagen was, klopte. Dat hij langs geen kanten begreep waarom, klopte niet en dat gaf hij een paar dagen later ook impliciet toe door zich te verontschuldigden bij de vrouwen die hij had lastiggevallen. Toch eindigt De Pauw hoog in de Top 100. Voor velen bleef hij een sympathieke deugniet van 49, voor sommigen werd hij zelfs een soort van martelaar, gesneuveld op het slagveld van de 'nieuwe preutsheid'. Omdat De Pauw geen enkele fysieke grens had overschreden, hoorde je mannen zeggen: 'Wij mogen niks meer.' In andere landen waar bekend volk werd ontmaskerd, volgden nieuwe namen van grensoverschrijders en ontstond een brede discussie over het probleem. Hier wordt (voorlopig) gezwegen en lijkt het alsof Bart De Pauw een alleenstaand geval is. Het gevolg: een enge discussie. (SVB)

