Symfonisk Table Lamp Speaker

Met hun Symfonisk Table Lamp (€ 179) hebben de Zweedse meubelgigant Ikea en de Amerikaanse hifi-fabrikant Sonos een oplossing bedacht voor een probleem waarvan u niet eens wist dat u het had. Want hebt u al eens bedacht hoe onnuttig de standaard van uw staande lamp is, behalve dat hij niet te veel mag vloeken met uw interieur? Bij dit product uit het nieuwe Symfonisk-gamma, dat door de twee bedrijven samen ontworpen audioproducten van Sonos in de rekken van Ikea brengt, krijgt het ding - eindelijk? - een functie doordat er een speaker in zit. Eentje die op zich al prima audio levert, maar ook kan opgaan in een breder surround- of stereosysteempje met andere Sonos-speakers. Het is natuurlijk vooral een product voor de liefhebbers van het (nogal gesloten) Sonos-systeem en betaalbaar Zweeds design. Maar wie zichzelf tot die twee categorieën rekent, heeft er op beide vlakken een winnaar mee in huis. (RMe)

