Symbool van radioactiviteit 27 januari 2018

Het lijken drie overgebleven stukken taart, maar wereldwijd waarschuwt dit symbool voor radioactiviteit. Met dank aan het stralingslaboratorium van de Amerikaanse University of California dat het in 1946 bedacht. "In het symbool stelt de cirkel in het midden het atoom voor en verbeelden de drie taartpunten de uitgezonden straling", luidde het destijds. De kleur was aanvankelijk magenta, maar veranderde algauw in kobaltblauw. Buiten de Verenigde Staten wordt het symbool van radioactiviteit vooral in het geel afgebeeld, op een zwarte achtergrond. (StV)