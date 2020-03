Exclusief voor abonnees Swinkels baalt "Alsof elk foutje van mij tegengoal wordt" 09 maart 2020

Arjan Swinkels (35) was de pineut van de avond. Na een flater van de Nederlandse verdediger kwam Eupen op gelijke hoogte via Prevljak. Opdoffer voor 'Swinkie', die baalde als een stekker. "Er zat effect op die bal en ik ging er volledig naast. Dan heb ik de pech dat die gozer perfect afwerkt. Zo een fout mag niet gebeuren", zuchtte Swinkels - knap dat hij de pers te woord stond. "Het lijkt wel alsof ieder foutje van mij een tegendoelpunt wordt. Het is kl*te dat je één bal verkeerd inschat en dat dat ons meteen punten kost. Dit is zuur en onnodig puntenverlies. Oké, we hebben het nog in eigen handen, maar het zou lekker geweest zijn als Anderlecht uitgeteld was." (ABD)