Swings verrast, Smits baalt Winterspelen 12 februari 2018

Het wordt nog even wachten op de eerste olympische medaille op de Winterspelen sinds Bart Veldkamp in 1998 zijn adoptieland brons schonk in het Japanse Nagano. Snowboarder Seppe Smits (foto), vooraf getipt als belangrijkste kandidaat voor eremetaal, kon in de finale van de slopestyle niet aan de verwachtingen voldoen. De 26-jarige atleet uit Westmalle finishte pas als tiende: niét wat hij in gedachten had. "Tijdens mijn eerste run zaterdag trok de wind me gewoon onderuit. Dat gaat dan in je hoofd spelen. Omdat ik me niet zeker voelde, heb ik me bij de afzet een paar keer ingehouden." Dan deed Bart Swings, vandaag jarig (27), het beter: op de 5.000m reed hij de vierde beste tijd uit zijn carrière - een prestatie die hem een zesde plek opleverde. "Dit is een goed teken voor het vervolg, want Bart zat niet stikkapot", aldus zijn coach Jelle Spruyt. (VH)

